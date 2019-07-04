РИАМО - 4 июл. В Московской области разработали методические рекомендации «Как безопасно приобрести товар дистанционно», так, по закону продавец обязан в полной и доступной форме проинформировать потребителя о товаре, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В последнее время увеличилась доля продаж дистанционным способом – те есть покупатель не может ознакомиться непосредственно с товаром перед покупкой. В министерство все чаще поступают обращения граждан по вопросу нарушения прав потребителей при покупке товаров дистанционно», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он пояснил, что основные приобретения совершаются через каталоги, проспекты, буклеты или с использованием интернета, а также телевидения и радио. Нарушения в данной сфере отнесены к полномочиям Роспотребнадзора.

«Для удобства потребителей были составлены методические рекомендации безопасной покупки дистанционно», – подчеркнул министр.

По его словам, покупатель имеет право знать об основных свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, цене, условиях приобретения товара, его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

«Продавец обязан в полной и доступной форме проинформировать потребителя. Были установлены более «жесткие» требования к продавцам в части сроков предоставления потребителю информации – четко определен момент заключения договора – при выдаче продавцом покупателю кассового или товарного чека», – добавил Посаженников.

Он отметил, что законом «О защите прав потребителей» установлен период в семь дней, в течение которых покупатель может вернуть товар.