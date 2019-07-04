РИАМО - 4 июл. В Богородском индустриальном парке состоялась торжественная церемония открытия нового предприятия с участием японского капитала, «Сисмекс Продакшн Рус» запускает первое в России производство смесей и реагентов-анализаторов для медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Технология разработана компанией японской компанией Sysmex Corporation. Реагенты позволяют выявить заболевания на различных стадиях, которые могут быть скрыты при использовании оборудования без надлежащих реагентов и катализаторов», – говорится в сообщении.

Сейчас технология компании используется в более чем 190 странах мира, а производственная площадка на территории завода Cetes Cosmetics (Oriflame) в Подмосковье – лишь первый этап инвестиций Sysmex в Россию.

«Мы убеждены, что можно улучшить мощность завода по производству реагентов здесь, в Ногинске, в целях экономического развития и создания новых рабочих мест. Через этот завод мы будем стремиться привнести более высокое качество в производство, используя новейшие технологии. Я хотел бы пообещать, что «Сисмекс корпорэшн», «Сисмекс Россия» будут впредь служить развитию экономических связей двух стран, укреплению дружбы и достижению новых высот в развитии систем здравоохранения», – сказал член правления и исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Sysmex Corporation Иванэ Матсуи.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, решение об открытии первого этапа производства было принято Sysmex Corporation после встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства компании в ноябре 2017 года в ходе презентации инвестиционного потенциала региона в Японии.

«На сегодняшний день инвестиции в проект составили около 143 миллионов рублей, объем производства составит около 15 тысяч коробок реагентов в год. Но организация намерена расширяться, и мы предложим инвестору наиболее привлекательные условия, чтобы решение было в пользу Московской области», – добавил Хромов.

Диагностическое оборудование компании широко применяется в российских учреждениях здравоохранения. Исследования проводятся с применением оригинальных реагентов Sysmex.

Ранее компания была вынуждена импортировать эти реагенты из Японии. Логистические издержки такого формата работы были слишком высоки, и компания была заинтересована в открытии в России своего собственного предприятия. Реализовать проект в Подмосковье инвестору помогла Корпорация развития Московской области.