РИАМО - 4 июл. Закон об инвестиционном налоговом вычете для подмосковных производств вызовет увеличение количества рабочих мест в регионе с конкурентоспособной заработной платой, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что закон разработан в целях стимулирования организаций осуществлять инвестиции в приобретение, сооружение, реконструкцию и модернизацию предприятий, расположенных на территории Подмосковья. Он позволяет значительно снизить для инвесторов налогообложение сразу по нескольким видам экономической деятельности. Эта инициатива вступит в силу после подписания губернатором региона Андреем Воробьевым.

«Закон действительно очень важный, он может существенно повлиять на инвестиционный потенциал региона – в хорошем смысле слова. Это наглядно видно из цифр: несмотря на то, что будут недополученные доходы бюджета (порядка 2,9 миллиардов рублей в 2020 году), дополнительные поступления как раз от привлечения в экономику региона новых инвестиций могут принести бюджету в том же 2020 году порядка 5 миллиардов рублей», – прокомментировал принятие закона председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что важны не только поступления в бюджет – речь о налоговом вычете для целого ряда экономически и социально значимых видов деятельности.

«Сейчас в Подмосковье действует около 60 различных мер поддержки для бизнеса. Мы создаем в Подмосковье наиболее привлекательные условия для инвесторов, что позволяет нам увеличивать количество рабочих мест в регионе с конкурентоспособной заработной платой», – сказал Хромов.