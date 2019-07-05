РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. В пятницу в подмосковном Дзержинском пройдет детская анимационная программа, на нее приглашены жители с малышами от 4 лет, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Пятого июля в 18:00 на площади торгового центра пройдет развлекательная программа для самых маленьких 4+. Ребяток ждут творческие площадки: шаромоделирование, изготовление открыток для мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и сестер, рисунки на асфальте и акция «разноцветные ладошки», – говорится в сообщении.

Также малыши на мероприятии смогут украсить лицо аквагримом. Праздник начнется у сцены на площади.