РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Концерт эстрадной вокальной студии пройдет в пятницу в подмосковном Дзержинском в рамках Дня семьи, любви и верности, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Пятого июля в 18:00 на Площади торгового центра состоится концерт эстрадной вокальной студии ДК «Энергетик» ENJOY, посвященный всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности», – говорится в сообщении.

В подмосковном Дзержинском артисты исполнят самые душевные песни, споют о самом сокровенном: о любви, и, конечно же, семье.