РИАМО - 4 июл. Химкинскую компанию крупно оштрафовали за ограничение доступа к водному объекту – притоку реки Клязьмы в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования регионаи.

Инспекторы эконадзора вынесли постановление о назначении административного наказания в отношении ООО «Империя», которое занимается оптовой торговлей в городском округе Химки.

«В ходе проверки деятельности общества было установлено, что на своем земельном участке вблизи Нового шоссе работники компании установили забор до уреза воды руслового ручья, притока реки Клязьмы. Таким образом компания ограничила свободный доступ к водному объекту. За это фирма оштрафована на 250 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Общество не впервые нарушает природоохранное законодательство. Ранее жители Химок пожаловались на незаконную свалку, устроенную на другом земельном участке компании, в микрорайоне Клязьма-Старбеево. За это собственник также был оштрафован. В ходе расследования был рассчитан ущерб, нанесенный свалкой, который превысил 6 миллионов рублей.

Нарушитель пытался опротестовать постановления Минэкологии в судебном порядке, однако Арбитражный суд Московской области подтвердил правоту природоохранного ведомства.