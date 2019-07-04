РИАМО - 4 июл. Министерство жилищной политики Московской области открыло на своем сайте онлайн-запись на прием для юридических лиц, в рамках приема можно будет получить консультацию по ряду вопросов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Застройщики Подмосковья могут получить консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов и предоставлению государственных услуг в сфере жилищного строительства в министерстве жилищной политики региона. Записаться на прием можно онлайн – на сайте ведомства.

«С помощью данной услуги застройщик может получить консультацию по оформлению разрешительной документации на жилые объекты и учреждения, входящие в комплексную застройку территории, а также узнать нюансы оформления нежилых инвестиционных проектов», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что по жилым объектам сайт предоставляет возможность записи по таким направлениям: разработка и утверждение проекта планировки территории, получение разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, комплексное освоение территорий, заключение договоров о развитии застроенной территории и другие.

Для записи на консультацию по объектам нежилого назначения пользователь будет перенаправлен на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Далее необходимо воспользоваться формой «Запись в Центр содействия строительству».