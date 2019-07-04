РИАМО - 4 июл. Участок 1-го Добрынинского переулка от улицы Коровий Вал до 1-го Люсиновского переулка сделали двусторонним для того, чтобы жителям стало удобнее выезжать на Садовое кольцо, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Раньше на Садовое кольцо можно было выехать по улице Мытная и улице Большая Серпуховская. После изменения схемы движения у жителей появился альтернативный маршрут проезда – по 1-му Добрынинскому переулку», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.