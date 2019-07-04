РИАМО - 4 июл. В подмосковном Пушкине благодаря принятым следователями Главного следственного управления по Московской области мерам погашена задолженность по заработной плате перед 88 работниками предприятия в сумме 12 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, у одного из предприятий перед 172 сотрудниками имелась задолженность по невыплате им заработной платы свыше двух месяцев в общей сумме 21,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 145.1 УК РФ).

«Благодаря уголовно-правовым мерам, принятым в ходе расследования уголовного дела, к настоящему времени уже погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 88 работниками в общей сумме порядка 12 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Принимаются меры к погашению задолженности перед остальными сотрудниками предприятия.