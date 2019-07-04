РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Жилые дома в квартале Фрунзе подмосковного Королева исключили из программы сноса ветхого жилья, в них в 2020 году будет сделан капитальный ремонт, сообщил руководитель администрации городского округа Юрий Копцик.

В четверг прошли собрания собственников жилых помещений домов, расположенных в границах улиц Фрунзе, Карла Маркса, Циолковского и Лесной. В домах в 2020 году планируется провести капитальный ремонт и благоустроить территорию квартала.

«Мной подписано постановление об исключении 15 домов квартала из программы сноса ветхого жилья. Сегодня мы начали очное голосование собственников жилья, которое продлится до 17 июля. На собраниях мы выбираем инициативные группы, обсуждаем перечень работ, благоустройство», - сказал Копцик.

Жители, которые не смогут прийти на собрания, смогут проголосовать заочно до 31 июля. Все работы будет согласованы с жителями.

В генплан города также будут внесены изменения.