РИАМО - 4 июл. Столичные компании, которые занимаются строительством метро, получили выгодные и интересные предложения от Индии и стран Ближнего Востока, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Московские компании, занятые на строительстве метро, получили выгодные предложения от ряда зарубежных городов. Предметный интерес к участию наших строителей в проходке метро проявили коллеги из Индии стран Ближнего Востока», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что по качеству работ столичные метростроители не уступают крупным и солидным зарубежным компаниям, а по скорости могут конкурировать с мировыми лидерами рынка.

«При этом, стоимость работ у отечественных компаний ниже иностранных коллег, поэтому и предложений немало», – заявил Хуснуллин.

Он уточнил, что на ближайшие годы перед строителями стоят масштабные задачи и в Москве.

«Мы реализовываем беспрецедентную по мировым масштабам программу метростроения. В течение ближайших пяти лет построим еще почти столько же, сколько уже построили. Так, до конца 2023 года намерены ввести более 130 км линий и 50 станций, шесть электродепо», – заключил заммэра.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.