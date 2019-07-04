РИАМО - 4 июл. В министерстве строительного комплекса Московской области провели обучение специалистов подведомственных организаций новым функциональным возможностям портала исполнения контрактов Единой информационной системы управления закупками, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе обучения пользователям представили новые функциональные возможности систем, новейшие разработки и инновационные механизмы в сфере закупок.

«Основа успеха работы в этой системе – это первичные данные, которые в нее поступают из других систем, что исключает так называемый человеческий фактор. Система предупреждает совершение нарушений», – отметил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Единая информационная система управления закупками включает в себя несколько подсистем, в том числе с апреля 2018 года на ее базе работает электронный магазин для закупок малого объема.

Кроме того, в Московской области работает портал исполнения контрактов (ПИК), который обеспечивает оцифровку обязательств по контракту, последующий автоматизированный расчет и контроль сроков их исполнения и своевременное предоставление документов.