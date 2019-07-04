РИАМО - 4 июл. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по капитальному ремонту помещений учебного корпуса Московской государственной академии хореографии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрен капитальный ремонт его подвальных помещений площадью 2787,6 квадратных метра», – говорится в сообщении.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Первые классы Академии хореографии были открыты по указу Екатерины II 23 декабря 1773 года. Первыми педагогами стали итальянские и французские мастера, но уже в начале XIX века начали преподавать и русские учителя, среди которых были отмечены Василий Тихомиров, развивавший традиции московской и петербургской балетных школ, и известный балетмейстер Александр Горский. Среди выпускников академии значатся Асаф Мессерер, Игорь Моисеев, Михаил Габович, Майя Плисецкая.

Сегодня Московская государственная академия хореографии – многоуровневый образовательный комплекс, обеспечивающий образование в области хореографического искусства.