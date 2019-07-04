РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 июл. В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи отремонтировали ямы и выбоины на перекрестке улиц Юбилейной и Калинина, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи направил на портал сообщение о том, что на перекрестке улиц Юбилейной и Калинина имеются глубокие и большие ямы и выбоины в дорожном полотне.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела Ваше обращение и сообщает, что работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия указанной автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.