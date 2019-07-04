РИАМО - 4 июл. В подмосковном Солнечногорске официально открылся центр оказания услуг «Мой бизнес», седьмой в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация региона.

В церемонии открытия центра приняли участие глава городского округа Владимир Слепцов и директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Владимир Зайцев.

«Мы создаем в округе максимально комфортные условия для открытия и работы предприятий – с начала года на территории округа зарегистрировались свыше 500 субъектов малого и среднего бизнеса. Это новые рабочие места и налоговые пополнения в бюджет округа. Наша первоочередная задача – сделать округ территорией, комфортной для ведения бизнеса», – сказал Слепцов.

В течение лета в Подмосковье будет открыто 11 муниципальных центров оказания услуг «Мой бизнес» и головной офис в Красногорске, напомнил министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.

Он обратил внимание на то, что ареал работы офисов не ограничивается конкретным муниципалитетом, где они открыты.

«Уже в ближайшее время они распространят свою сферу деятельности на близлежащие районы, где пока не создано таких центров. Для максимально эффективной работы уже выстраивается рабочее взаимодействие с администрациями, контрольно-надзорными органами, объединениями предпринимателей соседних муниципалитетов», – отметил министр.

В центрах «Мой бизнес» действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Все услуги центров «Мой бизнес» предоставляются бесплатно.

ЦОУ «Мой бизнес» размещаются на базе действующих многофункциональных центров, коворкингов, филиалов торгово-промышленных палат, банков – там, где получать услуги будет наиболее удобно для предпринимателей.

Ранее офисы открылись в Дмитрове, Волоколамске, Коломне, Реутове, Люберцах и Можайске. В ближайшее время они откроются в Красногорске, Солнечногорске, Королеве, Орехово-Зуеве, Ногинске, Истре и Мытищах, а в перспективе – во всех муниципальных образованиях области.