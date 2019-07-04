РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 июл. В подмосковном Королеве пожарные и спасатели провели учения по тушению торгового центра, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт ТУ Людмила Кузнецова.

В четверг в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев прошли плановые тренировочные пожарно-тактические учения по тушению пожара в здании ТЦ «Вертикаль».

«По тактическому замыслу учений, в результате короткого замыкания электроприборов, в помещении торгового зала на 2 этаже ТЦ произошел пожар. В связи с наличием сгораемых материалов (текстиль, пластик, бумага), огонь распространился по всей площади зала и через дверные проемы перекинулся на смежное помещение. Возникла угроза распространения условного пожара на соседние помещения по конструкционным элементам», – сказала Кузнецова.

Цель учений – отработка взаимодействия сил и средств Королевского и Мытищинского пожарно-спасательных гарнизонов с комплексом аварийных служб, служб жизнеобеспечения в Королеве и администрацией объекта, а также контроль за работой установок систем противопожарной защиты.

В учениях, которые получили положительную оценку руководства ГУ МЧС России по Московской области, приняли участие три структурных подразделения Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас»: 329 пожарной части, 315 пожарной части и спасатели ПСО-10 (с). Объектовая пожарная охрана, силы и средства Королевского и Мытищинского пожарно-спасательных гарнизонов, в состав которых вошли 315 пожарная часть, 329 пожарная часть и спасатели поисково-спасательного отряда №10 (с) Мытищинского территориального управления Мособлпожспаса, подразделения проведения аварийно-спасательных работ ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области, СПСЧ ФПС по Московской области.

После окончания учений со всеми участниками был проведен детальный разбор действий персонала объекта и дежурных караулов, руководитель учений, заместитель начальника службы – начальник дежурной смены СПТ и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» подполковник внутренней службы Андрей Пашутин и посредники, дали оценки каждому должностному лицу.

«Все подразделения Мытищинского территориального управления Мособлпожспаса» справились с поставленными перед ними задачами», – заключил заместитель начальника Мытищинского территориального управления Виктор Бурсин.