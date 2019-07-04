РИАМО - 4 июл. Депутаты Московской областной думы приняли закон о формировании и ведении реестра объектов спорта на территории Подмосковья, соответствующее решение принято в четверг на заседании парламента региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Законом предлагается ведение реестра объектов спорта на территории Московской области, который будет включать в себя следующие показатели: адрес расположения спортивного объекта в муниципальном образовании; размерные характеристики спортивного сооружения; характеристики спортивного объекта; информацию о реконструкции или капитальном ремонте спортивного объекта, спортивного сооружения; средства на содержание объекта спорта, спортивного сооружения; социальная значимость объекта спорта, спортивного сооружения», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что решение о создании реестра спортивных объектов в регионе – важный шаг в процессе формирования эффективной системы управления и оптимизации процессов.

«На данный момент мы располагаем обширной сетью объектов спортивной инфраструктуры. Для оптимизации управления спортивными комплексами региона и для развития отрасли в целом создание такой базы необходимо. Этот реестр даст возможность улучшить понимание в потребности в объектах спорта в муниципальных образованиях и более грамотно выстроить процесс планирования новых сооружений», – заключил министр.