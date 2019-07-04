РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в краже мобильного телефона из раздевалки одной из организаций в деревне Бережки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего местного жителя. По его словам, неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 23 тысячи рублей из раздевалки коммерческой организации, расположенной в одном из домов на улице Троицкая деревни Бережки.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 41-летний ранее судимый житель Краснодарского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.