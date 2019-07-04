РИАМО - 4 июл. Автомобиль совершил наезд на сотрудника в международном аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщили, что автомобиль якобы сбил работника аэропорта прямо на взлетно-посадочной полосе в «Домодедове».

«Информация о наезде на взлетной полосе недостоверная. Инцидент произошел на месте стоянки самолета во время наземного обслуживания воздушного судна по прилету», – сказал собеседник агентства.

Сотруднику была оказана медицинская помощь. Далее его госпитализировали в медучреждение. Создана комиссия для расследования причин произошедшего.