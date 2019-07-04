РИАМО - 4 июл. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в четверг предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу, сообщает «Интерфакс».

«Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны – ред.) в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?», – сказала Матвиенко.

Она отметила, что ребенок со смартфоном в школе не будет учиться на уроках

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах.

Матвиенко уточнила, что необходимо принять решение уже к началу учебного года.

Кроме того, ранее за ограничение использования мобильных гаджетов в школах высказывалась министр просвещения Ольга Васильева.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках, но согласна, что использование гаджетов нужно регламентировать.