РИАМО - 4 июл. В конце 2019 года на восточном участке Большой кольцевой метрополитена в Москве начнется проходка двухпутного тоннеля от станции «Нагатинский затон» до «Кленового бульвара», для этих работ к осени из Китая доставят 10-метровый щит «Победа», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Управляющей компанией по строительству и БКЛ, и остальных новых линий и станций московского метро является АО «Мосинжпроект».

«В настоящий момент в Китае завершается производство тоннелепроходческого комплекса «Победа». Далее, после пусконаладочных испытаний и технической проверки щита специалистами «Мосинжпроекта», «Победа» будет отправлена в Россию», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Он пояснил, что новый тоннелепроходческий комплекс выполнит проходку на восточном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Нагатинский затон» до «Кленового бульвара» и далее – до переходной камеры, откуда будут построены однопутные тоннели в сторону станции «Каширская». Длина участка составит 2,9 тысячи метров.

«По прибытии щита в Москву его сборка и монтаж будут осуществляться непосредственно на строительной площадке метро. Начать проходку планируется уже в конце года», – уточнил генеральный директор «Мосинжпроекта».

По его словам, доставка ТПМК из Китая планируется морем через Северный морской путь в порт Санкт-Петербурга. Затем негабаритный груз направят по реке в Южный порт Москвы, а габаритный – автотранспортом.

Проектирование ТПМК «Победа» велось китайскими коллегами по техническому заданию, разработанному специалистами «Мосинжпроекта» в соответствии с гидрогеологическими условиями на участке строительства и с учетом накопленного опыта использования 10-метровых щитов в Москве.

В настоящее время китайскими специалистами активно ведутся работы по возведению юго-западного участка Большого кольца метро. Впервые в Москве для строительства двухпутных тоннелей на Некрасовской ветке метро компанией «Мосинжпроект» были применены 10-метровые тоннелепроходческие комплексы «Виктория» и «Лилия».

Щит «Виктория», который в декабре 2018 года возвел двухпутный тоннель от «Окской» до «Стахановской», в настоящее время заканчивает проходку тоннеля до станции «Нижегородская». ТПМК «Лилия», завершивший работу на Некрасовской линии, демонтируется и осенью приступит к строительству западного участка БКЛ от тупиков за станцией «Карамышевская» до станции «Можайская».

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность новой кольцевой линии составит 70 километров, на ней разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Первый участок БКЛ с шестью станциями уже открыт для пассажиров.