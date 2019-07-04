РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Команда отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» вошла в десятку лучших на XI летней областной спартакиаде среди сотрудников подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Награждение состоялось 3 июля в Мытищах на базе спортивного комплекса «Строитель» в День образования службы ГАИ-ГИБДД. В торжественной части праздника приняли участие руководители правительства Московской области, ГУОБДД МВД России, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью, районных и строевых подразделений Госавтоинспекции, представители общественных организаций подмосковного региона, сотрудники Госавтоинспекции и члены их семей.

«Команда отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», состоящая из 14 человек, вошла в десятку лучших на XI летней областной спартакиаде, в которой приняло участие более 60 команд из всех муниципальных образований Подмосковья. Автоинспекторы соревновались в пяти спортивных состязаниях: в легкоатлетической эстафете, в подтягивании на перекладине, в плавании, в гиревом спорте, и в перетягивании каната», – говорится в сообщении.

Спортивный день завершился выступлением известных артистов и творческих коллективов, которые обеспечили праздничное настроение гостям и участникам XI летней Спартакиады.

На специализированной игровой площадке организаторы напомнили юным зрителям о дорожной безопасности, а с помощью мобильного видео комплекса, все желающие могли ознакомиться с хроникой соревнований прошлых лет и посмотреть тематические видеоролики.