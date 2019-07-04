РИАМО - 4 июл. До 31 августа в здании Российской государственной библиотеки (РГБ) проводят мастер-классы по изготовлению книжного переплета, искусству мраморирования бумаги и оживлению книжных иллюстраций, говорится в сообщении пресс-службы РГБ.

«Приглашаем детей и их родителей на тематические летние мастер-классы в Российскую государственную библиотеку. Гости творческих мастерских научатся создавать мраморную бумагу, сделают свою первую гравюру, познакомятся с персонажами средневекового бестиария и изготовят целый альбом, в котором смогут сохранить все свои летние впечатления», – говорится в сообщении.

Как создать красивый авторский переплет, расскажет реставратор Российской государственной библиотеки. Участники мастер-класса познакомятся с настоящими инструментами и материалами для создания переплетов и заберут домой альбом, созданный своими руками.

Мастер-класс по искусству мраморирования бумаги – эбру – поможет понять, как создавались удивительно прекрасные узоры на книжных переплетах. Гости научатся технике мраморирования бумаги и создадут свои неповторимые орнаменты на воде.

«Книжный бестиарий» – это уникальный мастер-класс по оживлению книжных иллюстраций. Птицы, животные и даже мифологические существа, которых гости библиотеки видели в старых книгах, были перерисованы современными мастерами – теперь каждый может собрать своего дракона и раскрасить его по собственному вкусу.

Также запланировано проведение мастер-класса по основам коллажа. Не требуя умения рисовать, эта техника требует лишь фантазии и желания творить.

«Необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 609-95-90. Звонки принимаются со вторника по пятницу с 13:00 до 18:00. Если вам не удалось дозвониться, просим отправить ваш контактный телефон по электронной почте: leninkatour@mail.ru, после этого с вами свяжутся», – уточняется в материале.

Все мероприятия платные. Они проводятся в Янтарной мастерской Российской государственной библиотеки (Москва, улица Воздвиженка, 3/5, третий подъезд).