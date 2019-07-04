РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Жители Красногорска 13 июля смогут выбрать себе четвероногого друга или передать в приют корма и аксессуары на выставке-раздаче «Твой друг», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Приглашаются жители на выставку-раздачу приютских кошек и собак «Твой друг» в Красногорске. Выставка пройдет 13 июля с 12:00 до 18:00 по адресу: Красногорск, парк «Ивановские пруды». На выставку вы можете принести корм и вещи для животных из приютов», – говорится в сообщении.

Посетители смогут пообщаться с животными и получить консультацию кинологов. Грумеры расскажут, как правильно ухаживать за шерстью. Дети смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению игрушек.

Взять животное домой можно будет, заключив договор об ответственном содержании. Для этого у будущего владельца при себе должны быть документы.