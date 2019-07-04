РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Сотрудники ГИБДД Балашихи выявили около 65 нарушений в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проводится с 1 по 8 июля, сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник отдела технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», майор полиции Александр Соколов.

Цель мероприятия – снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

«Такие проверки в ходе оперативно-профилактической операции «Автобус» проводятся сотрудниками технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с 1 по 8 июля ежедневно. За это время выявлено 64 нарушения водителями, осуществляющими перевозку пассажиров за выпуск транспортного средства на линию в неисправном техническом состоянии, а также привлечено одно юридическое лицо за нарушение правил перевозки пассажиров», – сказал Соколов.

Он добавил, что у водителей автобусов проверяют водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис и путевой лист, где обязательно обращают внимание на прохождении технического контроля и медицинского осмотра.

«При наличии нарушений составляется административный протокол, потом проводится административное расследование на основании статьи «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованными без соответствующего разрешения», – заключил Соколов.

В четверг вечером в ГИБДД Балашихи состоялся круглый стол «Обеспечение безопасности перевозок пассажиров общественного транспорта», в котором приняли участие и.о начальника ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Евгений Мартынов, представители автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров, начальник отдела транспорта администрации Балашихи и другие.

По словам Александра Соколова, обсуждались вопросы оснащения общественного транспорта видеорегистраторами или камерами видеонаблюдения, проведения негласных проверок сотрудниками служб безопасности движения автотранспортных предприятий, анализа аварийности за первое полугодие 2019 года, нарушениях и мерах, которые необходимо предпринимать к водителям пассажирских автобусов.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.