РИАМО - 5 июл. Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» начнет работу в подмосковном Солнечногорске в пятницу, на него съедется талантливая молодежь со всех уголков России.

В форуме примут участие порядка 6 тысяч человек. Он продлится по 20 августа.

В ходе форума пройдут шесть смен: с 5 июля по 11 июля – «Россия – страна возможностей», 13 июля – 19 июля – «Экосреда – образование», 21-27 июля – «Экосреда – волонтеры», 29 июля – 4 августа – «Экосреда – политика», 6-12 августа – «Экосреда – ИТ», 14-20 августа – «Экосреда-экология».

Перед участниками выступят федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты.

Форум будет работать в этом году в уже знакомом формате тренд-сессий. Авторская программа делает упор на личностное развитие, основанное на формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и поиске решения отраслевых задач.

Помимо образовательной программы участникам предложат зону неформального общения с гостями форума, нетворкинг, командные мастерские, спортивные активности и обширную развлекательную программу.