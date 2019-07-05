РИАМО - 5 июл. С пятницы до воскресенья, 7 июля, на Горьковском направлении Московской железной дороги будут проходить путевые работы, в связи с этим изменится график движения ряда электропоездов, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В пятницу работы начнутся вечером после 20:00 и продлятся до 07:00 воскресенья. На это время скорректированы время отправления и прибытия нескольких поездов, отменены некоторые электропоезда, курсирующие между Москвой и станцией «Железнодорожная», – говорится в сообщении.

Ряд маршрутов сокращен на участках Москва – Кусково, Кусково – «Железнодорожная», Москва – «Железнодорожная», Новогиреево – Балашиха.

У некоторых электропоездов изменится режим остановок: они проследуют без остановки станции «Кучино», «Салтыковская», «Никольское», «Серп и Молот», «Чухлинка», «Кусково».

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЦППК, станциях, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».