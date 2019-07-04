РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июл. Работники пожарно-спасательного подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» Люберец завоевали второе место в конкурсе «Лучшее звено газодымозащитной службы», говорится в сообщении пресс-службы «Мособпожспас». Соревнования проходили 2 и 3 июля в поселке Октябрьский. «По результатам проведенного конкурса судейской коллегией принято решение присудить звание «Лучшее звено ГДЗС» Щелковскому управлению. Второе место заняла команда Люберецкого территориального управления и третье место – поисково-спасательный отряд №33 (газодымозащитный)», – говорится в сообщении. Соревнования на выявление лучшего звена газодымозащитной службы проводятся по всей России.

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