Семьянин или одиночка? Тест 11 вопросов | Пройден 11 раз Пройдите тест РИАМО ко Дню семьи и узнайте, насколько вы семейный человек Начать тест

Семьянин или одиночка? Тест (1/11) В каком возрасте, на ваш взгляд, пора заводить семью? Фото © После 30, когда нагуляешься Когда встретишь своего человека Я не думаю об этом Я завел в 20-25 лет

Семьянин или одиночка? Тест (2/11) Как вы относитесь к любви с первого взгляда? Фото pixabay.com © Я к ней не отношусь Положительно, у меня такое часто бывает Это прекрасно, хороший повод жениться Нужно узнать человека получше

Семьянин или одиночка? Тест (3/11) Вам предложили высокую должность в нефтяной компании в Африке. Готовы все бросить и переехать? Фото gifer.com © Конечно, у меня и бросать-то особо нечего Сначала перееду сам/а, а потом, если что, можно и семью перевезти Куда мне, у меня муж/жена/дети/любовница Посоветуюсь со своей второй половиной

Семьянин или одиночка? Тест (4/11) На корпоративе коллега навеселе оказывает вам знаки внимания, как будете реагировать? Фото Toni Blay © flickr.com Принимать, но не отвечать взаимностью Если симпатичный/ая, начну флиртовать Ретируюсь, сбегу, покраснею Никак, у меня семья

Семьянин или одиночка? Тест (5/11) Идеальный вечер пятницы для вас? Фото gifer.com © Неважно где, лишь бы в объятьях любимого/ой На шумной тусовке или на даче с друзьями На прогулке с собакой, в кино, в обнимку с котом С семьей на даче

Семьянин или одиночка? Тест (6/11) Вы бы хотели, чтобы ваши близкие звонили или писали вам чаще? Фото pixabay.com © Мы итак много общаемся дома Иногда мне не хватает их внимания Нет, если захочу, то сам им наберу Да, мне часто не хватает внимания

Семьянин или одиночка? Тест (7/11) Друзья предложили вам выпить в баре после работы, пойдете? Фото gifer.com © Забегу на полчаса и поеду домой Конечно. Это отличный способ провести время Пойду, чтобы отдохнуть от девушки/парня, мужа/жены, детей Пойду, если у меня не будет планов с любимым/ой

Семьянин или одиночка? Тест (8/11) Могли вы бы отпроситься с работы, чтобы провести уикенд с любимым человеком? Фото pixabay.com © Я так и делаю Мне бы хотелось так сделать, но пока не с кем Нет, я не буду рисковать работой Я итак часто отпрашиваюсь из-за детей

Семьянин или одиночка? Тест (9/11) Представьте, что вы курите, а ваша семья не любит запах табака, как будете реагировать? Фото gifer.com © Продолжу курить, пусть относятся с понимаем к моим слабостям Буду огрызаться Буду курить тайком, когда никого нет дома Постараюсь не курить дома, буду выходить на балкон или к подъезду

Семьянин или одиночка? Тест (10/11) Как вы обычно проводите отпуск? Фото Александр Кожохин © РИАМО В путешествиях с друзьями или парнем/девушкой Читаю книги, путешествую чаще всего один С семьей на даче или на море С любимым человеком

Семьянин или одиночка? Тест (11/11) Что вы делаете сразу, когда приходите с работы домой? Фото gifer.com © Ем, сижу в соцсетях, ложусь спать Обнимаю кота/гуляю с собакой/читаю Целую детей, жену, мужа Пишу/звоню любимому человеку

В поиске Для семьи вы еще не созрели, но это не значит, что для вас все потеряно в этом плане. Возможно, вы еще слишком молоды, чтобы выбирать дачу вместо баров, а тихие домашние посиделки не заменят шумных тусовок с друзьями, но иногда задумываетесь о том, что неплохо было бы встретить кого-то, чтобы был повод отпроситься с работы. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Семьянин Вы прирожденный семьянин, потому что готовы прогуливать работу, не встречаться с друзьями и отказываться от денежных вакансий, чтобы только провести время с семьей. Ради семьи вы готовы идти на компромиссы (бросить курить, пить и пр.) и скучаете, когда их долго не видите. Возможно, друзья считают вас скучным, потому что семья у вас на первом месте, а фотографии из отпуска однотипные, но вы думаете, что они вам просто завидуют. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Одиночка Вы тот, кого при слове семья слегка подергивает, потому что не любите делить свое личное пространство ни с кем, кроме кота. В отличие от своих знакомых, которые впадают в депрессию вне отношений, вы самодостаточны и комфортно чувствуете себя в одиночестве. Возможно, в жизни для вас на первом месте карьера, и вы не растрачиваете эмоции по пустякам. Даже если у вас есть отношения, то на первом месте всегда будут ваши интересы – работа, привычки, хобби, а если кого-то это не устраивает, вы сами легко готовы с ним распрощаться. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Следующий вопрос