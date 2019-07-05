Семьянин или одиночка? Тест
11 вопросов | Пройден 11 раз
Пройдите тест РИАМО ко Дню семьи и узнайте, насколько вы семейный человек
Семьянин или одиночка? Тест (1/11)
В каком возрасте, на ваш взгляд, пора заводить семью?
Семьянин или одиночка? Тест (2/11)
Как вы относитесь к любви с первого взгляда?
Семьянин или одиночка? Тест (3/11)
Вам предложили высокую должность в нефтяной компании в Африке. Готовы все бросить и переехать?
Семьянин или одиночка? Тест (4/11)
На корпоративе коллега навеселе оказывает вам знаки внимания, как будете реагировать?
Фото Toni Blay © flickr.com
Принимать, но не отвечать взаимностью
Если симпатичный/ая, начну флиртовать
Ретируюсь, сбегу, покраснею
Никак, у меня семья
Семьянин или одиночка? Тест (5/11)
Идеальный вечер пятницы для вас?
Семьянин или одиночка? Тест (6/11)
Вы бы хотели, чтобы ваши близкие звонили или писали вам чаще?
Семьянин или одиночка? Тест (7/11)
Друзья предложили вам выпить в баре после работы, пойдете?
Семьянин или одиночка? Тест (8/11)
Могли вы бы отпроситься с работы, чтобы провести уикенд с любимым человеком?
Семьянин или одиночка? Тест (9/11)
Представьте, что вы курите, а ваша семья не любит запах табака, как будете реагировать?
Семьянин или одиночка? Тест (10/11)
Как вы обычно проводите отпуск?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
В путешествиях с друзьями или парнем/девушкой
Читаю книги, путешествую чаще всего один
С семьей на даче или на море
С любимым человеком
Семьянин или одиночка? Тест (11/11)
Что вы делаете сразу, когда приходите с работы домой?
В поиске
Для семьи вы еще не созрели, но это не значит, что для вас все потеряно в этом плане. Возможно, вы еще слишком молоды, чтобы выбирать дачу вместо баров, а тихие домашние посиделки не заменят шумных тусовок с друзьями, но иногда задумываетесь о том, что неплохо было бы встретить кого-то, чтобы был повод отпроситься с работы.
Семьянин
Вы прирожденный семьянин, потому что готовы прогуливать работу, не встречаться с друзьями и отказываться от денежных вакансий, чтобы только провести время с семьей. Ради семьи вы готовы идти на компромиссы (бросить курить, пить и пр.) и скучаете, когда их долго не видите. Возможно, друзья считают вас скучным, потому что семья у вас на первом месте, а фотографии из отпуска однотипные, но вы думаете, что они вам просто завидуют.
Одиночка
Вы тот, кого при слове семья слегка подергивает, потому что не любите делить свое личное пространство ни с кем, кроме кота. В отличие от своих знакомых, которые впадают в депрессию вне отношений, вы самодостаточны и комфортно чувствуете себя в одиночестве. Возможно, в жизни для вас на первом месте карьера, и вы не растрачиваете эмоции по пустякам. Даже если у вас есть отношения, то на первом месте всегда будут ваши интересы – работа, привычки, хобби, а если кого-то это не устраивает, вы сами легко готовы с ним распрощаться.
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