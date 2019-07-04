РИАМО - 4 июл. В рамках реализации проекта создания и запуска общественного транспорта по Москве-реке уже разработаны формат причалов и процесс передвижения, который позволит москвичам ездить на водном транспорте, расплачиваясь картой «Тройка», сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

«Мы думаем и говорим и с коллегами из департамента транспорта (и развития дорожно-транспортной инфраструктуры - ред.) обсуждаем вопрос практической плоскости регулярного транспортного сообщения по реке. Много раз эта тема поднималась и раньше, но вот до практической реализации мы только сейчас дошли», - сказал Кузнецов в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, уже разработан формат причалов для регулярных рейсов водного транспорта.

«То есть понятно каким образом должна быть устроена «химия» и механика процесса, что буквально той же картой «Тройка» ты можешь пользоваться. Я уверен, что совершенно неизбежно мы довольно скоро уже увидим регулярный общественный водный транспорт на реке», - добавил главный архитектор столицы.

Он отметил, что с момента реализации конкурса и концепции данного проекта в 2015 году, трафик на реке вырос на 30-40%. Данная тема также будет обсуждаться в рамках Московского урбанистическом форума, который уже взял свой старт в парке «Зарядье».

«Вы знаете, поразительное количество людей на форуме. Вообще здесь всегда многолюдно, но мне кажется, такого столпотворения я не видел еще ни разу. <…> Я успел выступить на тему реновации, которая традиционно приковывает внимание, и у нас тоже было очень много людей», - сказал Кузнецов, комментируя начало форума.

Московский урбанистический форум стартовал в четверг, он будет проходить до 7 июля в «Зарядье». Деловую программу МУФ-2019, которая включает более 70 мероприятий, открыл своим выступлением мэр Москвы Сергей Собянин.