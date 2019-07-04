РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В четверг сильный ветер снес часть кровли над театральным помещением усадьбы «Ивановское» в Подольске, устранить повреждения планируют в течение нескольких недель, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница усадьбы.

«Сегодня, 4 июля, около 11:00 поднялся сильный ветер, который сдул часть металлических листов кровли над помещением усадебного театра (усадьбы «Ивановское», – ред.). В результате над театром осталась только одна деревянная решетка. К счастью, никто не пострадал. Если бы был дождь, то мы бы потеряли театр. Администрация округа, а также руководство Федерального музея профессионального образования филиала Московского политехнического университета сразу же отреагировали на данное происшествие. Были предприняты временные меры. В частности, кровлю временно закрыли», – сказала сотрудница.

Она отметила, что 5 июля ожидается приезд подрядчика, который должен будет в течение нескольких недель устранить повреждения.