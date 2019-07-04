РИАМО - 4 июл. Расписание некоторых ночных рейсов электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) будет меняться в ночь с 5 на 6, с 6 на 7 и с 13 на 14 июля, в это время там проведут работы, необходимые для дальнейшего строительства новых остановочных пунктов «Волоколамская» на северо-западе Москвы и «Пенягино» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Технологические окна назначены преимущественно в ночное время, чтобы максимально возможно сохранить для пассажиров привычное расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время. На период работ железнодорожники обеспечат пропуск поездов по соседним путям.

«В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На время проведения работ из расписания будет выведено несколько поездов, выполняющих рейсы на участках: Москва – Нахабино, Москва – Павшино, Москва – Львовская, Москва – Люблино, Москва – Новоиерусалимская, Москва – Румянцево, Дедовск – Люблино, Львовская – Дедовск, Царицыно – Львовская», — говорится в сообщении.

Также не будут ходить некоторые электрички на участках Подольск – Нахабино, Нахабино – Румянцево, Новоиерусалимская – Подольск, Новоиерусалимская – Нахабино, Тушино – Нахабино, Волоколамск – Шаховская и Волоколамск – Люблино.

Необходимые для строительства платформ «Волоколамская» и «Пенягино» включат укладку нового участка пути и перевода движения пригородных поездов на новую ось на перегоне Павшино – Тушино. Новые станции построят в рамках реализации первого этапа проекта МЦД-2 на Рижском направлении Московской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Благодаря этим остановочным пунктам улучшится транспортная доступность прилегающих к железной дороге районов.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».