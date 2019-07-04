РИАМО - 4 июл. Движение транспорта перекроют на улицах в районе стадиона «ВТБ Арена» на северо-западе Москвы 6 июля из-за проведения футбольного матча между командами «Зенит» и «Локомотив», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Полное перекрытие с пропуском общественного транспорта до 16:00 будет действовать 6 июля на Трудовой, Дворцовой и Московской аллеям с 6:00 до 23:00.

Также с 15:00 до 23:00 перекроют движение по Театральной аллее и Милицейскому переулку.

Кроме того, с 15:00 до 23:00 ограничат движение по крайней правой полосе на участке дублера Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

Футбольные клубы «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России 6 июля в 19:00.