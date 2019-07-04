РИАМО - 4 июл. Около станции «Прокшино» Сокольнической линии метро в новой Москве планирую возвести самый высокий горнолыжный склон в рамках строительства всесезонного спортивно-развлекательного комплекса Adrenalin beat, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «А101».

Как заявил в ходе Московского урбанистического форума генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди, утверждена концепция всесезонного спортивно-развлекательного комплекса Adrenalin beat, рассчитанного на 3,5 миллионов человек в год.

«Adrenalin beat станет основным объектом Fitness & Entertainment в рамках многофункционального кластера, который ГК «А101» создает возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. В целом проект кластера предполагает размещение около 336 тысяч квадратных. метров офисной, торговой и досугово-развлекательной недвижимости на территории в 132 гектара», – говорится в сообщении.

Кластер возводят в непосредственной близости от метро, на пересечении трасс Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и Мамыри – Пенино – Шарапово.

«Adrenalin beat займет участок площадью около 60 гектар, проектированием занимается международное архитектурное бюро Masterconcept. Спортивно-развлекательный комплекс предложит москвичам около сотни вариантов проведения досуга, в том числе всесезонных спортивных активностей на любительском и профессиональном уровне, шопинга, барбекю, прогулок, пляжного отдыха, образования и саморазвития», – отметил Данилиди.

Он добавил, что предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка 6,7 миллиарда рублей.

Основным объектом спортивно-развлекательного комплекса станет горнолыжный склон высотой 101 метр. Здесь планируется обустроить четыре склона, на которых будут организованы девять горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга. Все они будут оборудованы удобными кресельными подъемниками.

Кроме того, комплекс включает в себя природный парк с зонами для бега и катания на велосипедах, лесопарковую и пляжную зоны, смотровую площадку, объекты торговли, фестивальную зону и так далее. Общая площадь капитальных объектов недвижимости составит почти 70 тысяч квадратных метров, площадь рекреационных и парковых зон – около 27 гектар.