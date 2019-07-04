РИАМО - 4 июл. Два человека получили травмы в результате ДТП на трассе в городском округе Истра с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Четвертого июля на 44-м километре Волоколамского шоссе (городской округ Истра, поселок Снегири) произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Mitsubishi. В результате происшествия два человека получили телесные повреждения», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшей аварии в настоящий момент выясняются.