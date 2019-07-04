РИАМО - 4 июл. Движение транспорта перекроют на Лужнецкой и Фрунзенской набережных в Москве, а также ряде улиц 13-14 июля из-за проведения Ночного забега, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Движение будет перекрыто на улице Лужники и аллее Славы с 21:30 до 23:30 13 июля.

По Лужнецкой набережной нельзя будет проехать с 22:00 13 июля до 00:40 14 июля, на Фрунзенской набережной движение перекроют с 22:00 13 июля до 00:15 14 июля.

Ночной забег – массовый забег протяженностью 10 километров по ночной Москве. Маршрут забега проходит по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. В этом году участники Ночного забега впервые забегут на Большую спортивную арену «Лужников» и финишируют на Центральной площади Олимпийского комплекса.