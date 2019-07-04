РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске приступили к возведению крайних опор надземного пешеходного перехода на 45-м километре Старосимферопольского шоссе, сообщается на сайте администрации округа.

«Специалисты подрядной организации приступили к возведению колонн крайних опор пешеходного перехода на 45-м километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Подольск. Также ведутся работы по устройству автобусных остановок, а в ближайшее время начнется сборка пролетного строения», – говорится в сообщении.

Надземный переход строится по поручению губернатора Андрея Воробьева, к которому с соответствующей просьбой обратились жители жилых комплексов «Бородино» и «Весенний». Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов через Старосимферопольское шоссе.

«Крайние опоры перехода будут башенного типа с лестничными сходами и вертикальными подъемными платформами, которые обеспечат доступ маломобильных групп населения. Проектом также предусмотрено строительство тротуаров, размещение двух остановок наземного общественного транспорта. В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения общественного порядка на переходе установят наружное видеонаблюдение», – поясняется в материале.

Строительство перехода планируется завершить в сентябре нынешнего года. Объект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из дорожного фонда региона. Стоимость работ составляет 110 миллионов рублей.