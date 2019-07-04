РИАМО - 4 июл. В рамках развития города последние восемь лет столицу обогатили 572 парками, скверами и зелеными территориями, в продолжение этой тенденции действует проект «Мой район», который нацелен на развитие почти 150 районов и поселений, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала своим зарубежным коллегам из Вены, Франции и Тель-Авива о мегапроектах, которые действуют в столице и помогают повысить качество жизни москвичей. Этот разговор прошел в рамках сессии «Инструменты управления городом. Приоритеты и практики городского развития» в первый день Московского урбанистического форума.

«Все крупные города мира, Москва, в том числе, проходят этап, когда ключевым ресурсом развития становится человеческий капитал. Ничто так не влияет на формирование личности, как среда, в которой живет человек. За последние восемь лет в Москве открыто 572 парка, сквера и зеленых территорий. Благоустроено 350 улиц и площадей», - отметила Сергунина.

Она уточнила, что логичным продолжением целого комплекса городских программ стал проект «Мой район», который нацелен на развитие всех 146 районов и поселений Москвы.

Программа «Мой район» строится на основе идей и пожеланий жителей. Люди сами рассказывают, что хотят изменить в своем районе. В рамках проекта уже ведется реконструкция пешеходной улицы Таганском районе, а в Бибирево в скором времени появится новый современный парк света.

Сделать Москву комфортной и уютной невозможно без прямого контакта с самим жителями города. Сегодня в Москве работают интерактивные площадки по взаимодействию с горожанами.

«Портал mos.ru, сайт мэра Москвы sobyanin.ru, порталы «Наш город» и «Активный гражданин». Каждый человек может онлайн оставить свое пожелание, жалобу или предложение, а также принять участие в электронном голосовании за реализацию того или иного проекта. С каждым обращением работают специалисты», — говорится в сообщении.

Добавляется что технологии и цифровые сервисы правительство Москвы внедряет, чтобы сделать жизнь каждого жителя и гостя столицы лучше и удобнее.

В прошлом году столица заняла первое место среди городов мира в рейтинге развития электронного правительства ООН. Москва обошла четыре десятка крупнейших мегаполисов, включая Париж, Лондон, Токио и Нью-Йорк. Число пользователей главного городского портала mos.ru достигло почти 8 миллионов. Это мощнейший агрегатор электронных услуг и возможностей Москвы.

«Иностранные участники Московского урбанистического форума высоко оценили темпы развития столицы», — отмечается в материале.чиная с 2010 года Москва упрочила позиции мирового культурного центра, благоустройство общественно пространство изменило привычные категории качества городской среды, созданы все условия для спорта, как массового, так и высших достижений.

Также на новый уровень вышла транспортная, торговая и ресторанная инфраструктура, появилась комплексная экосистема для предпринимателей, включающая технопарки, особую экономическую зону «Технополис «Москва», льготы и другие меры поддержки бизнеса. Повысились доступность и уровень услуг в социальной сфере, активно внедряются новые технологии в образовании и здравоохранении.