РИАМО - 4 июл. Движение транспорта на ряде улиц в Центральном и Северо-Восточном округах столицы будет перекрыто и ограничено с 12 по 14 июля в связи с проведением Дня московского транспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Полные перекрытия будут действовать с 20:00 12 июля до 09:00 14 июля на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до Бульварного кольца. С 23:00 12 июля до 20:00 13 июля на Чистопрудном бульваре. С 00:01 до 20:00 13 июля на участке Продольного проезда.

Ограничения будут действовать на одной полосе на Цветном бульваре и Трубной площади с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля, а также с 18:00 13 июля до 09:00 14 июля.

13 июля столица в третий раз отметит День московского транспорта. В этом году праздник пройдет на пяти площадках: в парке «Зарядье», на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади. Они будут работать с 12:00 до 18:00.