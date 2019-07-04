РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Железнодорожный переезд на автодороге А-107 в микрорайоне Львовский Подольска закроют с 7 по 9 июля из-за ремонтных работ, сообщается на сайте администрации округа.

«На железнодорожном переезде автодороги А-107 (на 207 километре в микрорайоне Львовский) будет проводиться ремонт железнодорожных путей с 5:00 7 июля до 5:00 9 июля», – говорится в сообщении.

Движение автотранспорта будет осуществляться по временной объездной дороге с реверсивным движением.