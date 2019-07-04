РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Министерство здравоохранения Московской области проводит служебную проверку в Подольской городской клинической больнице после гибели пациента, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Подольской городской клинической больнице скончался пациент, не дождавшись помощи врачей. Его доставили на машине скорой помощи.

«Министерство здравоохранения Московской области в настоящее время проводит служебную проверку по данному факту. По итогам проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего», – сказал сотрудник.

Он отметил, что точная причина смерти пациента в настоящее время неизвестна. Информация, появившаяся в СМИ, выясняется.