РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. По результатам проведенного весной эко-марафона переработки «Сдай макулатуру – спаси дерево!» городскому округу Люберцы было начислено 34 тысячи экобаллов, на них округ получит ценные породы деревьев и кустарников для озеленения территории, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» прошла в округе 16 мая, в ее рамках было собрано более 11 тонн макулатуры. На начисленные экобаллы мы получим саженцы деревьев и кустарников, которые высадим на территории округа», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что активное участие в акции принимали детские сады и школы.

На территории Московской области экомарафон проходил с 22 апреля по 25 июня в виде соревнований между муниципалитетами. Всем участникам акции вручили сертификаты с указанием начисленных экобаллов.