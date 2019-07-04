РИАМО - 4 июл. В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово ввели в эксплуатацию торгово-складской комплекс класса А, благодаря чему создано свыше 300 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком и инвестором проекта выступила компания ООО «Склад терминал». В трехэтажном здании площадью 53 тысячи квадратных метров хранятся промышленные товары народного потребления.

«При строительстве объекта были задействованы самые современные технологии, возведена мягкая кровля, установлены высокотехнологические системы пожаротушения, очистные сооружения, котельная для обогрева», - отмечается в материале.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова добавила, что на предприятии будет создано более 300 рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству правительства Московской области.

Общий объем финансирования на реализацию инвестиционного объекта составил свыше 1 миллиарда рублей.