РИАМО - 4 июл. За пять лет в столице планируют возвести около 1 миллиона квадратных метров медицинских корпусов, среди новых объектов – больница с перинатальным центром в Коммунарке и перинатально-кардиологический корпус при больнице № 67 имени Ворохобова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва всегда много вкладывала в развитие здравоохранения, и мы продолжим эту линию в будущем. У нас новая масштабная программа развития инфраструктуры здравоохранения: за ближайшие пять лет предполагается построить около миллиона квадратных метров медицинских корпусов», – сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

Среди новых объектов здравоохранения – больница с перинатальным центром в поселке Коммунарка (общей площадью 160 тысяч квадратных метров) и перинатально-кардиологический корпус при больнице № 67 имени Ворохобова, который будет оснащен современным оборудованием для выхаживания новорожденных.

Кроме того, откроются две инфекционные больницы – для детей и взрослых, а также лечебно-диагностический комплекс при Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.

«В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено. И расширением доступности оказания медицинской помощи в поликлиническом звене мы тоже достаточно активно занимаемся», – отметила Ракова.

Кроме того, большое внимание уделяется не только медицине. Так, была создана городская инфраструктура, позволяющая заниматься спортом, вести активный образ жизни и больше времени проводить на улице.

«Мы запустили прекрасную программу «Московское долголетие», которая всем вам известна, которая позволяет московским пенсионерам после выхода на пенсию продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом. Конечно же, если бы у нас не было такой городской инфраструктуры, мы бы в такой кратчайший срок не смогли развернуть эту программу», – уточнила заммэра.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.