РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В Подольске по 16 адресам планируют отремонтировать сходы на пешеходные переходы, подходящие для инвалидов, сообщил заведующий отделом по транспортному обслуживанию комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Александр Городничев.

В четверг в администрации округа прошло очередное заседание координационного совета по делам инвалидов при администрации. Всего на повестке дня значились пять вопросов, один из которых касался создания доступной среды для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Среди участников заседания были представители общественных организаций для инвалидов, различных комитетов администрации, а также замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

«В соответствии с перечнем муниципальных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры округа, нуждающихся в адаптации, в 2019 году комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту были выданы задания в адрес МБУ «Подольский комбинат благоустройства» и ОАО «Подольское ДРСУ» на ремонт сходов на проезжую часть (пешеходные переходы) по 16 адресам: улица Комсомольская, дом №84; Юбилейная, дом №30; Юбилейная, от дома №26; Юбилейная, от дома №32В; улица Дружбы, дом №2; Рабочая, дом №5; Рабочая, дом №35А; Февральская, дом №42; Советская, дом №51/31; Советская, дом №22/49 и другим», – сказал Городничев.

Он отметил, что выполнить данные работы должны будут до 31 июля. Помимо этого, в текущем году МУП «Подольский троллейбус» приобрел два троллейбуса, адаптированных для инвалидов.

В ходе встречи одна из участниц заседания попросила установить тактильную плитку на остановке у усадьбы «Ивановское», а одна из активисток – рассмотреть возможность увеличить количество низкозольных автобусов на популярных маршрутах во время массовых мероприятий.

Также в ходе заседания было решено провести обучающие мастер-классы для водителей Автоколонны №1788 с участием инвалидов-колясочников. Ожидается, что это поможет научить водителей грамотно и правильно помогать инвалидам. По результатам мастер-классов планируется разработать методические рекомендации для работников общественного автотранспорта.