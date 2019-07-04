РИАМО - 4 июл. Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» задержали 43-летнего пассажира рейса Вена – Москва, который пытался незаконно ввезти картины XIX-XX века, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ручной клади пассажира обнаружены три живописные картины в деревянных рамах. В своем объяснении гражданин России заявил, что предметы искусства он приобрел в антикварном магазине в Вене», – говорится в материале.

Экспертиза показала, что три живописные работы написаны маслом на холсте более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей.

На одной из картин художник Антон Моллис изобразил альпийский пейзаж и букет горных цветов на переднем плане. Дата создания картины, оформленной в массивную деревянную раму, – середина XIX века.

Две живописные работы написал Питер Вилденрадт в начале XX века. На картинах изображены нежно-розовые и фиолетовые луговые цветы, а также ярко-желтые цветы полевого крестовника. Работы оформлены в деревянные рамы с флористическим декором.

Рыночная стоимость полотен составила более 400 тысяч рублей на внутреннем рынке РФ. В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Товар изъят, дело находится на рассмотрении.