РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Сильный ветер повалил дерево у железнодорожной станции «Балашиха» в четверг днем, сообщили пользователи одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

«У (железнодорожной – ред.) станции «Балашиха» упало дерево и перекрыло полдороги», – написали жители Балашихи.

По словам очевидцев, они нередко ставили свои машины около этого дерева, чтобы доехать на электричке до работы.

«Дерево тогда было уже под наклоном. После этого момента уже 3 года прошло. И вот – не выдержало», – написал очевидец.

Согласно данным ГКУ МО «Мособлпожспас», в четверг в ближайший час с сохранением до конца суток местами в Московской области ожидается усиление западного ветра с порывами 13-18 м/с. Экстренные службы рекомендуют не находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и слабозакрепленных конструкций.