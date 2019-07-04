РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Сильный ветер повалил дерево у железнодорожной станции «Балашиха» в четверг днем, сообщили пользователи одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».
«У (железнодорожной – ред.) станции «Балашиха» упало дерево и перекрыло полдороги», – написали жители Балашихи.
По словам очевидцев, они нередко ставили свои машины около этого дерева, чтобы доехать на электричке до работы.
«Дерево тогда было уже под наклоном. После этого момента уже 3 года прошло. И вот – не выдержало», – написал очевидец.
Согласно данным ГКУ МО «Мособлпожспас», в четверг в ближайший час с сохранением до конца суток местами в Московской области ожидается усиление западного ветра с порывами 13-18 м/с. Экстренные службы рекомендуют не находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и слабозакрепленных конструкций.
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