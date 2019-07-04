РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. В подмосковном Красногорске пожарные расчеты тушат возгорание в подвале складского здания, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Ильинском тупике Красногорска горит строение. Сообщение о возгорании поступило в ЦУКС в 15:56 в четверг. В 16:33 огнеборцы объявили второй, повышенный ранг пожара.

«На складе площадью около 4,5 тысяч квадратных метров происходит горение в подвальном этаже. Идет разведка. На данный момент информации о пострадавших нет», – сообщил сотрудник.

На сайте областного МЧС отмечается, что на месте работают 58 человек и 16 единиц техники.