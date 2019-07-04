РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Строительство детского сада в микрорайоне Авиаторов Балашихи планируют завершить в мае 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в четверг во время выездного совещания на объекте вместе с представителями администрации, членами общественной палаты и депутатами совета депутатов городского округа осмотрел строительную площадку и пообщался с подрядчиками.

«Строительство нового детского сада в микрорайоне Авиаторов (в Балашихе – ред.) начнется в ближайшее время. Объект был заброшен в 2015 году. На сегодняшний день он включен в региональную программу строительства социальных объектов. Проведено проектирование, необходимые конкурсные процедуры. Контракт заключен, подрядчик определен. Начинается мобилизация площадки. Сроки окончания строительства объекта по контракту – май следующего года (2020 – ред.). Уверен, что сроки эти будут выполнены, будем делать для этого все возможное, чтобы уже в следующем году детский сад был открыт», – сказал Юров.

Он добавил, что представители общественной палаты города проведут встречу с жителями микрорайона Авиаторов. На ней обсудят график строительства и время работы специализированной техники для того, чтобы работы не доставляли неудобств жителям.

Руководитель проекта компании-застройщика Денис Головин рассказал, что площадь объекта составляет 2,5 тысяч квадратных метров.

«Детский сад трехэтажный, рассчитан на пять групп. Там будут располагаться спортивные, музыкальные, методические залы. В здании установят лифт. Для группы граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы, оборудование для доступности образовательного процесса», – отметил Головин.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство. Там установят спортивные игровые комплексы, малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Новый детский сад в микрорайоне Авиаторов рассчитан на 110 мест. Строительство ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На работы выделено 135 миллионов рублей.