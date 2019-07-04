РИАМО - 4 июл. Еще 34 объекта придорожного сервиса в Подмосковье приведут в соответствие законодательству, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В ведомстве прошло заседание Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка.

«На заседании рассмотрены 34 объекта дорожного и придорожного сервиса, расположенных на «вылетной» магистрали М-8 - Ярославском шоссе. Указанные ОДС находятся на территории нескольких городских округов Московской области: Королев, Мытищи, Пушкинский», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что все объекты и прилегающие к ним территории в той или иной степени не соответствуют требованиям закона «О благоустройстве в Московской области.

По результатам МВК администрациям муниципалитетов поручено в рамках имеющихся полномочий провести мероприятия, направленные на приведение объектов и территорий в соответствие законодательству.